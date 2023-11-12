Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Марокко Нассером Бурита.

По информации пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе официального визита в Рабат Джейхун Байрамов был "тепло принят" марокканским министром.

Главы дипломатии провели встречи тет-а-тет и в расширенном формате для обсуждения различных путей углубления и обогащения двусторонней повестки дня между странами.