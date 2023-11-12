Сахиба Гафарова встретилась с главой ПА ОБСЕ и раскритиковала двойные стандарты

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась сегодня с находящейся в Баку с визитом президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой. Согласно сообщению пресс-службы парламента, на встрече Сахиба Гафарова подвергла критике двойные стандарты, наблюдаемые в отношении Азербайджана.

«Эти стандарты, очевидные и за почти 30 лет оккупации Арменией азербайджанских земель, и в период с освобождения Азербайджаном своих территорий, совершенно неприемлемы», — заявила она.

По словам Гафаровой, Азербайджан заинтересован в безопасном и стабильном будущем Южного Кавказа, остается приверженным региональной мирной повестке, в то время как Армения не только не прилагает усилий для достижения мира, но и старается ввести международную общественность в заблуждение лживыми и беспочвенными обвинениями. Армения продолжает использовать любые возможности и площадки для своей кампании очернения Азербайджана, и некоторые международные организации поддерживают армянские измышления, отметила Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что упреки армянской стороны в якобы проводимой Азербайджаном «этнической чистке» безосновательны и лживы. Следует предотвращать любую попытку искажения реальной ситуации, продолжения политики ненависти и вражды, воздерживаться от односторонних действий и заявлений, которые могут осложнить ситуацию.

В этом направлении необходимо сделать так, чтобы предпринимаемые ПА ОБСЕ меры не становились рупором лживой пропаганды Армении против Азербайджана, отметила председатель Милли Меджлиса.