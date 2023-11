Бербок призывает ЕС поддержать мир между Баку и Ереваном

Европейскому союзу необходимо наращивать совместные усилия по поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи министров в Брюсселе.

«Брюссель выступает за настоящую безопасность, доверие и мир в регионе», — подчеркнула Бербок.

#Armenia/#Azerbaijan: We need to strengthen further joint European efforts to support the peace process. The European platform stands for real security, real trust & real peace in the region. 5/5 pic.twitter.com/zAf5q665MF