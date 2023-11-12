Президент Грузии разозлила Китай: премьеру пришлось извиниться

Речь идет о заявлениях Зурабишвили, сделанных в ходе интервью французскому телеканалу LCI, где президента Грузии спросили о ее отношении к возможному судебному преследованию Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Ваше личное желание, чтобы этих двух людей судили? Конечно Путина прежде всего, так это вас напрямую касается», — спросил журналист президента Грузии.

«Думаю, по своему внутреннему убеждению, что это будет исторический результат, который поставит определенные вопросы на своё место. Если меня спросить, думаю ли я, что это реально? Нет», — ответила Зурабишвили.

В своём сегодняшнем заявлении Администрация правительства Грузии подчеркнула, что такие высказывания противоречат официальной позиции Грузии и грузинского народа в отношении Китая, и не соответствуют принципам дружественных и стратегических отношений между двумя странами.