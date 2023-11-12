Джемаль Бустани, автор haqqin.az 19:00

Около тысячи африканцев в суданской провинции Дарфур, в основном подростки, женщины и пожилые люди, были убиты за последнюю неделю Силами быстрой поддержки (RSF), выступающими против законного правительства Судана. Командующий RSF, Мухаммед Хамети Дагло, выходец из Дарфура, вместе со своими отрядами вернулся на родину. А вместе с ним вернулось средневековье – конфликт между оседлыми и кочевниками. Со всеми присущими ему атрибутами - массовыми изнасилованиями, убийствами, грабежами и поголовным истреблением конкретных этнических групп, которые творят RSF.

При этом в мельчайших деталях повторяя путь своих предшественников, ополчения «джандавид», в рядах которых Хамети Дагло и состоялся как политик. Любой конфликт в Африке кровав – но когда в его основе этнические конфликты, тянущиеся здесь столетиями, то он кровав вдвойне. «Эти последние зверства, по-видимому, являются частью более широкой кампании этнической чистки, проводимой RSF с целью искоренения неарабской общины в Западном Дарфуре», говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. И это совершенно точное определение происходящего. Официальное название «Дарфур» — это новодел XIX века. На арабском это Биллад ас-Судан, «Земля черных», или Биллад ас-Меха, «Земля Меха», как называли арабы местных негров, занимавшихся земледелием и ремеслами. Которых кочевые арабские племена, с их набеговой экономикой, всегда рассматривали как законную цель и добычу, источник рабов и добычи от грабежей как основу своего благосостояния.

Даже когда местные племена негров приняли ислам – это улучшению их положения не способствовало. А когда в XX веке на их несчастье в Дарфуре были открыты промышленные запасы золота и нефти, а также огромные запасы подземных пресных вод – то это стало настоящим для них проклятием. Поскольку Хартум, где в политических элитах были только местные арабы, вцепился в Дарфур буквально когтями и грабил местных с огромным энтузиазмом, практически ничего не оставляя от использования природных ресурсов на развитие региона. А к тому же, в силу своего географического положения – здесь сразу три границы, с Ливией, Чадом и Центральноафриканской республикой – среди соседей всегда находилось достаточно внешних игроков, кто с вожделением смотрел на эти территории и всегда был готов плеснуть бензинчику в костер внутренних конфликтов. К тому же с 80-х годов прошлого века Хартум последовательно проводил политику выдавливания чернокожих из нефтеносного и золотоносного Дарфура и передачи освободившихся земель под контроль арабских племен. Естественно, тех, кто был центральному суданскому руководству лоялен. Но тут выяснилось, что кочевники земли-то хотят, но вот работать на них не испытывают никакого желания. То ли дело на верблюде да с автоматом Калашникова негров грабить. Или заставлять их работать на золотых приисках.

Не видя иного выхода из складывающейся ситуации, местные негры наконец-то объединились в несколько группировок, крупнейшими из которых были «Движение за справедливость и равенство» и «Суданское освободительное движение», и в 2003 году восстали против Хартума. Президент Судана Омар аль-Башир двинул против повстанцев армию и спешно сформированные отряды «Джанджавид», «конных дьяволов». Которые за несколько лет физически истребили около 300 тысяч представителей местных народностей, а еще около трех миллионов заставили бежать за границу. Омар аль-Башир за подобные новации заработал ордер на арест от Международного уголовного суда, однако до сих пор успешно выдачи избегает. Благодаря поддержке со стороны тех, кто ему многим обязан. В том числе – и Хамети Дагло, который при покровительстве аль-Башира сумел сделать головокружительную карьеру – от простого торговца верблюдами до генерала, командующего RSF и обладателя состояния почти в миллиард долларов. Которое сделал на том, что с помощью российской ЧВК «Вагнер» успешно торговал контрабандными нефтью и золотом.