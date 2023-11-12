Украина получит «Гепардов» из Иордании

США выкупили у Иордании для Украины 60 самоходных зенитных установок Gepard, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Как передает источник, речь идёт о 60 установках немецкого производства, которые Нидерланды продали Амману в 2013 году. Американское правительство выкупило их за 110 млн. евро.

У Киева есть на вооружении 49 машин Gepard, поставленных Германией. В основном они используются для уничтожения низколетящих целей, чаще всего ударных беспилотников наподобие иранских «шахедов».

Применение СЗУ Gepard позволяет экономить боеприпасы для более дорогих систем ПВО, таких как Patriot или Iris-T.