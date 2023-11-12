Лидер крымских татар стал Героем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил лидеру крымских татар, известному общественно-политическому деятелю Мустафе Джемилеву звание Героя Украины. О соответствующем распоряжении Зеленского сообщается на сайте главы украинского государства.
М.Джемилев заявил, что для него честь получить наивысшее отличие, "ведь за два года полномасштабной войны ее получают воины, ценой своей жизни отстаивающие свободу, территориальную целостность и независимость Украины".
Отметим, что сегодня М.Джемилев отмечает 80-летний юбилей.
Он также является депутатом Верховной Рады Украины.