Президент Грузии недовольна наплывом россиян: «Ведут себя как дома»

После начала войны в Украине «около 100 тыс. россиян осели в Грузии» и «активно участвуют в экономической жизни», пользуясь «легкостью ведения бизнеса» в стране. Об этом в интервью Radio France International заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с рабочим визитом во Франции.

«В Грузии основать компанию можно за 24 часа. Они (граждане РФ — ред.) открывают малые индивидуальные предприятия», — отметила глава государства. По ее словам, население страны обеспокоено тем, что россияне «не проявляют интереса к интеграции в культуру Грузии».

Саломе Зурабишвили заявила также, что россияне, поселившиеся в стране, «ведут себя так, как будто находятся дома». «Наверное, помнят, как было раньше», — отметила Зурабишвили, явно имея в виду эпоху СССР.

Президент выразила обеспокоенность тем, что массовый переезд граждан РФ в Грузию «не очень контролируется, и мы не знаем, кто проникает в страну».