Соединенные Штаты за закрытыми дверями убеждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы она не сказалась на предвыборных рейтингах президента Джо Байдена. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР обратили внимание на заявления Вашингтона, который якобы озабочен неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в секторе Газа. При этом "многочисленные визитеры из Госдепартамента и Минобороны США заявляют о стремлении к скорейшему наступлению мира", указали в пресс-бюро.

"Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена", — отметили в СВР.

В пресс-бюро СВР в связи с этим отметили, что администрация Соединенных Штатов "в очередной раз прибегла к своему излюбленному средству - фарисейству, на этот раз на фоне продолжающейся трагедии в секторе Газа".

В СВР также подчеркнули, что в США "сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели "значительного числа" мирных жителей". "Однако, как полагают в Белом доме, это вполне допустимо и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. Главное - завершить военные действия максимально быстро", — указали в ведомстве.

Кроме того, в Службе внешней разведки обратили внимание на факт того, что США, заручившись поддержкой Великобритании и Германии, "намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе". "Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских правилах, который Вашингтон предлагает всему остальному миру", — заключили в СВР.