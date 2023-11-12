Новый лидер турецкой оппозиции извинился перед Азербайджаном

Турецкий журналист Явуз Донат, пишущий для газеты Sabah, сообщил о телефонном звонке от лидера оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озеля после публикации статьи об Азербайджане.

В разговоре Озель признал, что CHP допустила ошибку в отношении Азербайджана.

"Мы обидели дружественный и братский Азербайджан... Мы ошиблись... Это полностью наша вина", — передает слова Озеля Донат.

При этом председатель CHP пообещал совершить свой первый зарубежный визит на Северный Кипр и в Азербайджан.

Этот звонок последовал после статьи Доната, где он критиковал главную оппозиционную партию за игнорирование Азербайджана в своем проекте по возрождению исторического Шелкового пути и за обвинения, выдвинутые советником бывшего генсека CHP Кемаля Кылычдароглу в адрес Азербайджана во время боев в Карабахе.

Донат отметил значимость этого звонка, подчеркнув необходимость пересмотра политики CHP в отношении Азербайджана.