Иордания отвергает сценарии в отношении Газы
Король Иордании Абдалла отверг любые планы Израиля по оккупации сектора Газа или созданию зон безопасности на территории анклава, передает BBC.
"Любой сценарий или идея повторной оккупации частей сектора Газа или создания там буферных зон усугубят кризис (...) и являются неприемлемыми", — приводит его слова агентство Petra.
Король также подчеркнул, что анклав не должен быть отделен от остальных территорий Палестины и призвал международное сообщество остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Кроме того, он отметил, что политика Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также инциденты нападения еврейских поселенцев могут привести к "взрыву" ситуации в регионе и расширению конфликта.