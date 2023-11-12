Россиянкам предложили больше рожать и меньше учиться

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова предложила ограничить высшее образование для женщин в России. Об этом она заявила во время выступления на "Русском экономическом форуме", передают российские СМИ.

Павлова заявила, что властям следует сосредоточиться на духовно-нравственном воспитании девушек, нацеленном не на образование, а на рождение детей, для выхода страны из демографического кризиса.

По ее словам, необходимо прекратить "плодить" молодых женщин с высшим образованием, которое, по ее мнению, "ни к чему не приводит". Павлова утверждает, что после окончания университета девушки тратят много времени на поиски себя, тем самым упуская возможность выполнить "детородную функцию".

Сенатор также отметила, что проблема демографического кризиса возникла в результате революции 100 лет назад, которая дала женщинам возможность работать и "забыть про свое предназначение: рожать и сохранять домашний очаг".