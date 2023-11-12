«У Израиля осталось 2-3 недели...»

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в понедельник признал, что давление в мире на Израиль усиливается , передает The Times of Israel.

По мнению министра, политическое окно времени, оставшееся для Израиля до значительного усиления международного давления, составляет около двух-трех недель. «С политической точки зрения мы признаем, что началось усиление давления. Давление не очень велико, но оно увеличивается», — сказал Коэн.

Коэн объяснил, что озабоченность атакой 7 октября уменьшилась, а публикации о страданиях населения в секторе Газа увеличились.

Он отметил, что в первые недели войны Израиль получил беспрецедентную поддержку со стороны стран всего мира, и это также отразилось в визитах солидарности и поддержки.

При этом Коэн утверждает, что ситуация с примерно 240 заложниками, которых удерживает ХАМАС в Газе, является «ключевым фактором», обеспечивающим Израилю легитимность для продолжения военных действий. Он также отметил, что «международное сообщество признает, что Израиль не прекратит боевые действия до освобождения пленников».