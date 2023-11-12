ЕС хочет возобновления переговоров между Баку и Ереваном

Европейский союз (ЕС) призвал к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном. С таким призывом выступил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

Боррель подчеркнул необходимость возобновления диалога между странами, опираясь на усилия, предпринятые председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«Нам нужно заключение мирного договора, и мы намерены продолжить нашу посредническую роль», — сказал Боррель.