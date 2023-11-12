ЕС заманивает Армению военной помощью и визовыми поблажками

Евросоюз рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

"Мы изучим возможность оказания помощи Армении из Европейского фонда мира и опции визовой либерализации для Армении", — сказал он.