Новый пакет санкций ЕС против России уже близко

Новый пакет будет представлен на заседании Еврокомиссии 15 ноября, затем его должен утвердить Совет ЕС.

«Он включает новые списки персональных санкций, новые экспортные ограничения, включая алмазы, меры по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций», — сказал Боррель журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что суммарный объем экспортных и импортных ограничений 12-го пакета санкций оценивается в $5,3 млрд. По данным агентства, экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО, а импортные — металлов и алюминиевых изделий. Всего в 12-й пакет, по информации источников, внесут 100 физических и 40 юридических лиц.

Предыдущий пакет санкций, введенный в июне, включал запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений. В санкционный список были добавлены 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.