Венгрия предъявила Украине условие
Венгрия не согласует передачу €500 млн из фонда ЕС на военную помощь Киеву, пока не получит гарантий, что тот больше не будет включать венгерские компании в список «спонсоров войны».
Венгрия не одобрила выделение €500 млн на оружие Киеву из Европейского фонда мира из-за отсутствия гарантий от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) невключения венгерских компаний в список «международных спонсоров войны», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.Трансляция его выступления шла в Facebook.
Тема вновь обсуждалась на заседании глав МИД Евросоюза, рассказал он и сообщил, что на Будапешт остальные участники заседания оказывали давление, пытаясь добиться согласования помощи Киеву.
«Сегодня на нас было оказано огромное давление, чтобы из так называемого Европейского фонда мира были выплачены €500 млн за поставки оружия Украине. Конечно, я не согласился на это, и мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока мы не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантии того, что подобное (с банком OTP - ред.) никогда не повторится», — сказал Сийярто.
В начале мая этого года венгерский OTP Банк попал в список «спонсоров войны», формируемый украинским НАПК.