Кадры уничтожения израильских танков

Телеканал Al Jazeera выпустил эксклюзивный материал, демонстрирующий, как израильские танки подвергаются атакам и уничтожаются в центральной части Газы, после чего остальные начинают отступление.

Ранее сегодня ЦАХАЛ распространил фотографии неподвижных израильских танков на одной из улиц Газы, близ больницы Аль-Шифа, вокруг которой уже пятый день идут бои. 