Кадры уничтожения израильских танков
Телеканал Al Jazeera выпустил эксклюзивный материал, демонстрирующий, как израильские танки подвергаются атакам и уничтожаются в центральной части Газы, после чего остальные начинают отступление.
Ранее сегодня ЦАХАЛ распространил фотографии неподвижных израильских танков на одной из улиц Газы, близ больницы Аль-Шифа, вокруг которой уже пятый день идут бои.
Кадры поражения израильских танков pic.twitter.com/tbxtiWquk3— Bellman13 (@Bellman138) November 13, 2023
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