Посол Турции поехал к Поладу Бюльбюльоглы

Отдел информации 21:59

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы в понедельник, 13 ноября, принял нового посла Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгича. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в РФ. Согласно сообщению, посол Азербайджана поздравил турецкого коллегу с назначением на почетную должность, пожелал ему успехов в будущей деятельности, а также проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в Российской Федерации, в том числе о проводимых совместно с МИД России многочисленных встречах и мероприятиях.

Полад Бюльбюльоглы выразил уверенность, что союзнические отношения и политический диалог на самом высоком уровне между Азербайджаном и Турцией сыграют исключительно положительную роль и в углублении сотрудничества между дипломатическими представительствами двух стран в России. Посол Азербайджана подчеркнул существенное значение в развитии братских отношений изречения общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация - два государства». Сегодня контакты и дружеские отношения между лидерами Азербайджана и Турции служат прочной основой для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Посол Турции Танжу Бильгич поблагодарил за встречу и подчеркнул, что свой первый официальный визит в Москве в качестве новоназначенного посла он совершил к представителю братского Азербайджана. Турецкий посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития и укрепления взаимодействия между посольствами двух стран в Российской Федерации.