Посол Турции поехал к Поладу Бюльбюльоглы
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы в понедельник, 13 ноября, принял нового посла Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгича. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в РФ.
Согласно сообщению, посол Азербайджана поздравил турецкого коллегу с назначением на почетную должность, пожелал ему успехов в будущей деятельности, а также проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в Российской Федерации, в том числе о проводимых совместно с МИД России многочисленных встречах и мероприятиях.
Полад Бюльбюльоглы выразил уверенность, что союзнические отношения и политический диалог на самом высоком уровне между Азербайджаном и Турцией сыграют исключительно положительную роль и в углублении сотрудничества между дипломатическими представительствами двух стран в России.
Посол Азербайджана подчеркнул существенное значение в развитии братских отношений изречения общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация - два государства». Сегодня контакты и дружеские отношения между лидерами Азербайджана и Турции служат прочной основой для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
Посол Турции Танжу Бильгич поблагодарил за встречу и подчеркнул, что свой первый официальный визит в Москве в качестве новоназначенного посла он совершил к представителю братского Азербайджана. Турецкий посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития и укрепления взаимодействия между посольствами двух стран в Российской Федерации.
Гость рассказал о своей дипломатической деятельности, в том числе о работе в качестве генерального консула в Санкт-Петербурге, посла в Сербии и руководителя пресс-службы МИД Турции. Он особо подчеркнул, что часто бывал в Баку и даже посетил сердце Карабаха - Шушу, отметив большие позитивные изменения в Азербайджане.
В ходе беседы послы особо подчеркнули, что поддержка друг друга в любых обстоятельствах свидетельствует о братстве двух народов, имеющих общую духовность, культуру и ценности, находит подтверждение не только на словах, но и на деле.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес.
Посол Турции сердечно поблагодарил Полада Бюльбюльоглы за теплую встречу и интересную беседу.
В завершение Полад Бюльбюльоглы подарил турецкому коллеге изданную на высоком уровне Фондом Гейдара Алиева книгу «Карабах до и после оккупации» и сувенир - миниатюрные азербайджанские национальные музыкальные инструменты.