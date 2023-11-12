Израиль: ХАМАС утратил контроль над Газой

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над Газой, в то время как израильские силы (ЦАХАЛ) продолжают захват Газы, передает The Times of Israel.

"У ХАМАСа нет сил, способных сдержать IDF. Мы продвигаемся по всем направлениям. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы бегут на юг, а местные жители грабят базы ХАМАС, не имея доверия к правительству", — отметил Галант, комментируя ход боевых действий.

Он также сообщил, что действия израильских войск осуществляются "в соответствии с планами, точно и смертоносно".

Галант подчеркнул, что в последнее время ЦАХАЛ усилил операции, направленные на уничтожение туннелей ХАМАС.

"Мы действуем, руководствуясь задачами. Время для нас не играет роли. У нас есть цели, и мы их достигнем", — заявил Галант, вероятно реагируя на утверждение министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о возможном изменении действий страны в Газе под влиянием международного давления.