Иран активизировал свое участие в региональных конфликтах Ближнего Востока, используя прокси и военизированные формирования. Эта агрессивная стратегия направлена на расширение влияния Ирана и вытеснение американского военного присутствия в регионе. Однако, Иран сталкивается с рядом серьезных препятствий. Военные возможности страны ограничены, а экономика переживает трудности, включая высокий уровень инфляции и зависимость экспорта нефти от Китая. Об этом говорится в статье Fox News.

Прокси Ирана, включая ливанскую "Хезболлу", не осмеливаются на серьезную эскалацию регионального конфликта из-за мощного военного потенциала Израиля и США. Внутри Ирана также требуются стабильные вооруженные силы для подавления внутренних беспорядков, что подтверждается прошлогодними протестами после смерти Махсы Амини в сентябре 2022 года.

Автор пишет, что на международной арене многие ближневосточные страны разочарованы дестабилизирующей ролью Ирана. Несмотря на приглашение иранского президента Раиси на встречу в Эр-Рияд, страны региона, включая Саудовскую Аравию, стремятся избежать конфликтов и рассматривают возможности диверсификации экономики и потенциального сотрудничества с Израилем, исключая Иран из своих проектов.

В целом, стратегия Ирана по расширению влияния посредством поддержки военизированных формирований и гибридных войн представляется неустойчивой, поскольку страна сталкивается с мощным военным противодействием, экономическими трудностями и усиливающимся недовольством в регионе.

"Революционный режим Ирана, страдающий от застоя, удваивает ставки на терроризм, чтобы сохранить власть и расширить свое влияние. Однако они не смогут продолжать играть эту проигрышную карту еще долго", — говорит автор статьи, подчеркивая, что Иран выйдет из кризиса в Газе еще более в худшем положении, чем раньше.