Израиль захватил здание парламента Газы
В социальных сетях распространяется фотография предполагаемого захвата израильскими солдатами здания палестинского законодательного совета в Газе. В частности, информацией о захвате здания поделился турецкий информационный ресурс Clash Report.
На снимке можно увидеть бойцов 13-го батальона бригады "Голани" с флагами Израиля и знаменем бригады на фоне символики ХАМАС.
Ранее военный аналитик Майкл Горовиц разместил в социальной сети Х фотографию, на которой израильские войска запечатлены на фоне здания законодательного совета в Газе.