Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13 ноября 2023, 23:14

На протяжении длительного периода времени Москва чуть ли не ежедневно заявляет о планах США и Евросоюза «вытеснить Россию с Южного Кавказа». Что вовсе не мешает Брюсселю хладнокровно игнорировать «глубокую озабоченность» Кремля и усиливать свои позиции в Армении, которая на данный момент становится основным плацдармом Запада на Южном Кавказе. Соответственно, этот процесс сопровождается последовательным дистанцированием Еревана от Москвы. Официальный сайт Евросоюза сообщил, что 13 ноября на заседании Совета глав МИД ЕС в Брюсселе на повестке основных тем обсуждения были «последние события, связанные с Азербайджаном и Арменией», а также российско-украинский конфликт.

В частности, министры иностранных дел обсудили ситуацию, сложившуюся после антитеррористических мер Азербайджана, предпринятых в сентябре этого года, а также продолжающиеся усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку. «Президент Европейского совета Шарль Мишель продолжает тесный контакт с лидерами Армении и Азербайджана для достижения стабильного и прочного мира», — говорится в заявлении на официальном сайте Евросоюза. Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам о планах расширения в Республике Армения наблюдательной миссии Евросоюза. Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что после переговоров в Брюсселе с представителями Евросоюза ведется работа над новым документом о безопасности между Арменией и Евросоюзом.

Как известно, миссия Евросоюза в Армении начала свою работу в январе этого года. Тогда, напомним, решение об ее отправке вызвало протесты как в Баку, так и в Москве. В частности, официальные лица России предупредили тогда, что деятельность миссии ЕС в Армении может привести не к разрядке, а к усилению региональной напряженности. В свою очередь, в Ереване считают, что весьма успешная деятельность гражданской миссии ЕС, в которую входят сто человек, сделала более безопасными государственные границы Армении. Вывод, скажем прямо, слишком уж комплиментарный: ведь ни для кого не секрет, что эта миссия больше служит геополитическим интересам Евросоюза, нежели безопасности Армении. В данный момент Брюссель обсуждает дальнейшее расширение этой миссии. Причем в Евросоюзе даже не скрывают, что их главная цель – усилить свои позиции в Армении. «Сейчас мы пытаемся решить стоящие в повестке вопросы, которые могут разжечь конфликт и в то же время способствовать укреплению обороны и сопротивления Армении», - заявил на прошлой неделе армянской службе «Радио Свобода» высокопоставленный дипломат Евросоюза. Несомненно, укрепление обороноспособности и военного потенциала Армении усилит позицию армянской стороны за столом переговоров и тем самым послужит выдвижению дополнительных условий Еревана, которые однозначно замедлят достижение мирного договора.