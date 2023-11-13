Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13 ноября 2023, 23:43

Телеканал СВС подготовил передачу о том, как спецслужбы ИРИ угрожали не только проживающим в США иранским диссидентам, но и даже некоторым американским политикам, в том числе бывшему президенту Дональду Трампу. В передачу было включено интервью с иранской диссиденткой Масих Алинежад, рассказавшей о том, как ее преследовали граждане Азербайджана - агенты спецслужб Ирана.

Напомним, что Масих Алинежад была выдворена из ИРИ в 2009 году и с тех пор публично выступает против религиозной диктатуры на своей родине, уделяя особое внимание притеснениям женщин. Неудивительно, что диссидентка стала мишенью иранских спецслужб. Летом 2022 года 24-летний гражданин Азербайджана Халид Мехтиев появился возле дома Алинежад в Бруклине, попал в фокус камер видеонаблюдения и вскоре был задержан сотрудниками ФБР. При обыске в арендованной Мехтиевым машине был найден автомат. Впоследствии правоохранители предъявили обвинение еще двум азербайджанцам, сотрудничавшим с Мехтиевым - Руфату Амирову и Поладу Омарову. Омаров - член организованной преступной группировки, действующей в странах Восточной Европы, был арестован в Чехии и экстрадирован в США. Амирова задержать не удалось, поскольку он находится в Иране. «Ко мне домой пришли шесть или семь агентов ФБР и сказали: «Твоя жизнь в опасности», - рассказала Алинежад. – Я не была особо шокирована, ведь мы, иранцы, к этому привыкли. Но потом агенты сказали: «Нет, на этот раз все по-другому». И заявили, что иранский режим нанял людей для слежки за мною на территории США. Вот тогда я действительно удивилась».

Согласно материалам расследования ФБР, иранские спецслужбы заплатили Халиду Мехтиеву 30 тысяч долларов за убийство Алинежад. На эти деньги он приобрел автоматическое оружие, арендовал автомобиль и в течение недели следил за домом иранской диссидентки. «Мехтиев получил текстовое сообщение от парня из Ирана, в котором было сказано: «Пойди и постучи в дверь. А затем отведи ее в сад на заднем дворе», — рассказала Алинежад. В сентябре в ходе показаний перед Конгрессом Масих Алинежад заявила, что если политика администрации Байдена в отношении Ирана не изменится, ее жизнь по-прежнему будет в опасности. «Администрация Белого дома предприняла лишь символические меры, чтобы наказать Исламскую республику, - считает диссидентка. - Они не хотят вызвать недовольство аятолл. Их осуждение попытки похитить меня, чтобы затем убить, было сформулировано расплывчато и продемонстрировало слабость США. Это лишь придало иранскому режиму смелость инициировать заговор с убийством. Я уверена: как только журналисты обо мне забудут и я перестану находиться в центре внимания, они вновь начнут меня преследовать». Как утверждают авторы телепрограммы на телеканале, иранские спецслужбы пытаются убить не только Алинежад и других иранских диссидентов, живущих в США, но и политиков, известных своей жесткой позицией в отношении Ирана.

Сообщается, что в этом году на Telegram-канале КСИР было распространено видео с угрозами убийства в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, бывшего министра обороны Марка Эспера и бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Человек, выступающий на видео, поклялся отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани и уничтожить американских политиков, по приказу которых он был убит. Источник в правоохранительных органах США, подтвердивший серьезный характер угроз иранских спецслужб, сообщил, что за убийство Помпео Иран предложил киллеру один миллион долларов. В свою очередь, Джону Болтону, бывшему советнику президента США по национальной безопасности, угрожают расправой силы специального назначения «Аль-Кудс». В обвинительном заключении против Шахрама Пурсафи, оперативника «Аль-Кудс» в Тегеране, утверждается, что начиная с октября 2021 года Пурсафи пытался организовать убийство Болтона. По данным Министерства юстиции, Пурсафи пытался заплатить людям в США 300 тысяч долларов за убийство бывшего советника президента Трампа. В то же время в ведомстве заявили, что не имеют доказательств пребывания Пурсафи на территории Соединенных Штатов. Известно лишь, что он находится за пределами Ирана и разыскивается ФБР.