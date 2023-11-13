Граждане Азербайджана пошли убивать иранскую диссидентку... Угроза и Трампу с Болтоном наш обзор
Телеканал СВС подготовил передачу о том, как спецслужбы ИРИ угрожали не только проживающим в США иранским диссидентам, но и даже некоторым американским политикам, в том числе бывшему президенту Дональду Трампу.
В передачу было включено интервью с иранской диссиденткой Масих Алинежад, рассказавшей о том, как ее преследовали граждане Азербайджана - агенты спецслужб Ирана.
Напомним, что Масих Алинежад была выдворена из ИРИ в 2009 году и с тех пор публично выступает против религиозной диктатуры на своей родине, уделяя особое внимание притеснениям женщин. Неудивительно, что диссидентка стала мишенью иранских спецслужб.
Летом 2022 года 24-летний гражданин Азербайджана Халид Мехтиев появился возле дома Алинежад в Бруклине, попал в фокус камер видеонаблюдения и вскоре был задержан сотрудниками ФБР. При обыске в арендованной Мехтиевым машине был найден автомат.
Впоследствии правоохранители предъявили обвинение еще двум азербайджанцам, сотрудничавшим с Мехтиевым - Руфату Амирову и Поладу Омарову.
Омаров - член организованной преступной группировки, действующей в странах Восточной Европы, был арестован в Чехии и экстрадирован в США. Амирова задержать не удалось, поскольку он находится в Иране.
«Ко мне домой пришли шесть или семь агентов ФБР и сказали: «Твоя жизнь в опасности», - рассказала Алинежад. – Я не была особо шокирована, ведь мы, иранцы, к этому привыкли. Но потом агенты сказали: «Нет, на этот раз все по-другому». И заявили, что иранский режим нанял людей для слежки за мною на территории США. Вот тогда я действительно удивилась».
Согласно материалам расследования ФБР, иранские спецслужбы заплатили Халиду Мехтиеву 30 тысяч долларов за убийство Алинежад. На эти деньги он приобрел автоматическое оружие, арендовал автомобиль и в течение недели следил за домом иранской диссидентки.
«Мехтиев получил текстовое сообщение от парня из Ирана, в котором было сказано: «Пойди и постучи в дверь. А затем отведи ее в сад на заднем дворе», — рассказала Алинежад.
В сентябре в ходе показаний перед Конгрессом Масих Алинежад заявила, что если политика администрации Байдена в отношении Ирана не изменится, ее жизнь по-прежнему будет в опасности.
«Администрация Белого дома предприняла лишь символические меры, чтобы наказать Исламскую республику, - считает диссидентка. - Они не хотят вызвать недовольство аятолл. Их осуждение попытки похитить меня, чтобы затем убить, было сформулировано расплывчато и продемонстрировало слабость США. Это лишь придало иранскому режиму смелость инициировать заговор с убийством. Я уверена: как только журналисты обо мне забудут и я перестану находиться в центре внимания, они вновь начнут меня преследовать».
Как утверждают авторы телепрограммы на телеканале, иранские спецслужбы пытаются убить не только Алинежад и других иранских диссидентов, живущих в США, но и политиков, известных своей жесткой позицией в отношении Ирана.
Сообщается, что в этом году на Telegram-канале КСИР было распространено видео с угрозами убийства в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, бывшего министра обороны Марка Эспера и бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Человек, выступающий на видео, поклялся отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани и уничтожить американских политиков, по приказу которых он был убит.
Источник в правоохранительных органах США, подтвердивший серьезный характер угроз иранских спецслужб, сообщил, что за убийство Помпео Иран предложил киллеру один миллион долларов.
В свою очередь, Джону Болтону, бывшему советнику президента США по национальной безопасности, угрожают расправой силы специального назначения «Аль-Кудс».
В обвинительном заключении против Шахрама Пурсафи, оперативника «Аль-Кудс» в Тегеране, утверждается, что начиная с октября 2021 года Пурсафи пытался организовать убийство Болтона. По данным Министерства юстиции, Пурсафи пытался заплатить людям в США 300 тысяч долларов за убийство бывшего советника президента Трампа.
В то же время в ведомстве заявили, что не имеют доказательств пребывания Пурсафи на территории Соединенных Штатов. Известно лишь, что он находится за пределами Ирана и разыскивается ФБР.
Сам Джон Болтон с иронией отреагировал на то, что за его убийство Иран обещал заплатить меньшую сумму, чем за физическую ликвидацию Майка Помпео.
«Они предложили за мою жизнь всего 300 тысяч долларов. Должен сказать, что считаю это оскорбительным для себя», — пошутил Болтон.
Политик также подтвердил, что угрозы Ирана достаточно серьезны.
«Это не просто болтовня в интернете, - подчеркнул Болтон. - Речь идет о конкретных разговорах, связанных с планируемым убийством американского гражданина, бывшего правительственного чиновника».
К слову, дом Джона Болтона по сей день находится под охраной полиции.
СВС утверждает, что у ФБР есть ордер на арест офицера иранской разведки, обвиняемого в найме онлайн-киллера для убийства экс-советника президента Трампа. Сам Болтон рассматривает нападения Ирана на американских граждан как нечто близкое к акту войны и считает, что США не сдерживают Иран.
«Я думаю, это также связано с нежеланием администрации Байдена противостоять аятоллам понятным для них способом», - сказал Джон Болтон.
Администрация президента Байдена оставила без ответа просьбу съемочной группы СВС об интервью.