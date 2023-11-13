Польский премьер подал в отставку

В течение 14 дней после своего назначения премьер-министр представляет сейму программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия. Сейм выносит вотум доверия абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины от установленного числа депутатов. Президент Анджей Дуда в своем недавнем телеобращении объявил, что после анализа и консультаций он решил возложить миссию по формированию правительства на Моравецкого, уточняет RMF24.

Также стало известно, что маршалом сейма (председателем нижней палаты парламента Польши) стал представитель польской оппозиции Шимон Головня. Его поддержали 265 депутатов, сообщило радио. Его соперницей была Эльжбета Витек от партии «Право и справедливость». За нее проголосовали 193 человека.

Головня будет возглавлять нижнюю палату парламента до 13 июля 2025 г. По договоренности между «Гражданской коалицией», PSL, «Польшей 2050» и «Левой партией» функции маршала сейма во второй части срока будут возложены на Влодзимежа Чаржастого («Левая партия»).

Головне 47 лет. Он журналист, публицист и автор книг. Публиковался, в частности, в еженедельнике «Озон», Newsweek, Rzeczpospolita и Tygodnik Powszechny. Был соведущим программы «Мамин талант» на телеканале TVN. Головня участвовал в президентских выборах 2020 г., набрав в первом туре 13,87% голосов. Является основателем объединения и партии «Польша 2050». Имеет среднее образование, которое получил в социальной средней школе Социально-педагогического общества в Белостоке. Обучение в Варшавской школе социальной психологии он не завершил.