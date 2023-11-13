В Грузии подтвердили транзит французских «Бастионов» в Армению

В компании APM Terminals Poti подтвердили грузинской службе Радио "Свобода" транзит французских бронеавтомобилей наступательного характера Bastion, предназначенных для Армении.

«В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС – Франции и направлен в Армению – страну, на которую не распространяются санкции. Кроме того, в отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, наложенных международными регуляторами, APM Terminals Poti лишен возможности необоснованно отказать в приеме груза, который не является подсанкционным», — сказано в заявлении компании, управляющей портом Поти.

Стоит отметить, что в ночь с 11 на 12 ноября в порту Поти были отгружены бронеавтомобили Bastion производства компании ACMAT.

Ранее МИД Азербайджана «решительно осудил» отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion.