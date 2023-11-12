Россия: США парализовали Совбез ООН

Совбез ООН в ситуации с палестино-израильским конфликтом не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным из-за позиции США, заявили в МИД России.

В дипведомстве добавили, что США "ультимативно пытаются навязать" делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю "продолжать военную зачистку" сектора Газа.

"Призывы США к паузам в зоне ближневосточного конфликта не обеспечены нужными механизмами и не приведут к остановке боевых действий", - отметили в МИД РФ.