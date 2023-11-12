Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о рейде на больницу "Рантизи" в Газе, который был проведен элитным подразделением ВМС "Шайетет 13" и 401-й бронетанковой бригадой.

"В подвале больницы мы обнаружили командный пункт ХАМАС, пояса шахидов, гранаты, штурмовые винтовки АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие", — сказал Хагари на пресс-конференции на английском языке.

Хагари на пресс-конференции также заявил, что есть признаки того, что в больнице удерживались заложники, хотя эта информация все еще расследуется. Он добавил, что у Армии обороны Израиля есть информация, подтверждающая удержание заложников в этом месте.

Кроме того, Хагари сообщил, что обнаружены доказательства того, что боевики ХАМАС после атаки на израильские дома 7 октября возвращались в эту и другие больницы. Он подчеркнул, что ХАМАС использует больницы в качестве укрытий, и ЦАХАЛ намерен донести эту информацию мировому сообществу.