В Будве (Черногория) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.

Рейтинг-фаворит мужского турнира сборная Азербайджана после поражения в 1-м туре от Дании (1,5:2,5) смогла затем одержать две победы. Вчера была побеждена Словакия (2,5:1,5), а сегодня – Швеция (3,5:0,5).

В матче со шведами Теймур Раджабов сыграл вничью, а Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Васиф Дурарбейли одержали победы.

Наша команда с 4 очками занимает 11-е место сред 38 сборных. Лидируют Польша и Германия, набравшие по 6 очков.

Женская сборная Азербайджана идет без потерь – три победы в трех матчах. Наши шахматистки выиграли у Словении (2,5:1,5), Нидерландов (2,5:1,5) и Польши (3:1).