Опубликовано видео с похищенной в Ираке известной ученой

Связанные с иракскими ополченцами Telegram-каналы в понедельник опубликовали видеозапись, на которой, предположительно, изображена израильско-российская ученая Елизавета Цурков, похищенная в Ираке в марте, передает Haaretz.

На видео 37-летняя Цурков призывает к прекращению боевых действий в Газе и обращается с просьбой о ее освобождении. Этот ролик был показан, в частности, на канале Al-Arabiya. Происхождение видео остается неизвестным.

5 июля израильские власти сообщили о похищении Елизаветы Цурков членами группировки «Катаиб Хезболлы» в Ираке. Цурков - ученая, которая отправилась в Ирак по собственной инициативе с целью написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещен, женщина воспользовалась российским паспортом.

Цурков числится пропавшей с марта 2023 года. Ее последнее сообщение в соцсети Х (бывший Twitter) датируется 21 марта. Ранее в Кремле заявляли, что не располагают информацией о похищении ученой.