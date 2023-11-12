Убийство у Бакинского автовокзала: подозреваемый задержан

12 ноября около 23 часов в Бинагадинскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Измира Савадова (1999 г. р.) на территории Бинагадинского района. Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении прокуратуры Бинагадинского района.

Расследование выявило серьезные подозрения в том, что Гасанага Алиев (1995 г. р.) умышленно убил Измира Савадова, нанеся ему ножевые ранения в ходе возникшей между ними ссоры.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Гасанага Алиев задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время проводится предварительное расследование.