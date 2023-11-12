ХАМАС готов освободить 100 заложников, но с условием

Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них. Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

"Оккупация представила список из 100 имен заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них, и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками", — утверждается в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ХАМАС. Согласно версии палестинских радикалов, на данном этапе обсуждается возможность "освобождения по 10 заложников каждый день в течение пяти дней".

Член политбюро движения утверждает, что "оккупация лжет своему народу и всему миру относительно вопроса о заложниках". "Три недели назад Египет предложил ХАМАС предложить число, и мы выразили готовность освободить 12 иностранных заложников, но оккупационные власти отказались от этого", — говорится в заявлении.

Число удерживаемых в секторе Газа заложников, по информации армии обороны Израиля, составляет не менее 242. Они находятся не только у боевиков ХАМАС, но и у других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении пленных и заложников ведутся при посредничестве Катара, в качестве переговорщика также выступает Египет.

Белый дом подтвердил, что США тоже участвуют в процессе. 13 декабря телеканал CBS со ссылкой на источники информировал, что главная проблема текущих переговоров состоит в том, что ХАМАС до сих пор не предоставил список заложников, которых будет готово освободить из сектора Газа в рамках договоренностей.