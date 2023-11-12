В России идут на крайние меры для повышения рождаемости

Госдума России обсуждает возможность введения закона, запрещающего аборты в частных медицинских учреждениях по всей стране. Источник BBC сообщил, что патриарх Кирилл 8 ноября обратился с официальным письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложив такой запрет.

На следующий день, 9 ноября, Володин поручил комитету рассмотреть это предложение и запросил от медицинских учреждений представить свои мнения до 17 ноября.