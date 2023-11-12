В России идут на крайние меры для повышения рождаемости
Госдума России обсуждает возможность введения закона, запрещающего аборты в частных медицинских учреждениях по всей стране. Источник BBC сообщил, что патриарх Кирилл 8 ноября обратился с официальным письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложив такой запрет.
На следующий день, 9 ноября, Володин поручил комитету рассмотреть это предложение и запросил от медицинских учреждений представить свои мнения до 17 ноября.
Патриарх предложил доверить разработку законопроекта комитету Госдумы по безопасности, исключив комитет по охране здоровья в этом процессе. По словам патриарха, некоторые частные клиники в регионах уже добровольно отказываются от проведения абортов.
Комитет Госдумы по охране здоровья на прошлой неделе направил запросы частным клиникам и крупнейшим медучреждениям, прилагая к ним письмо патриарха. В письме патриарх Кирилл указал на несоблюдение частными клиниками требований Минздрава относительно антиабортных ограничений, что может негативно сказаться на уровне рождаемости.
Он также выразил мнение, что в условиях войны необходимо принять радикальные меры для повышения рождаемости.