Турецкая лира становится привлекательным активом

В Deusche Bank считают, что облигации, номинированные в турецких лирах, в 2024 году превратятся из худшего в лучший актив на долговых рынках развивающихся стран. Однако пока еще рано становиться «быком» в отношении турецких облигаций, для этого должно пройти еще несколько месяцев, передает Bloomberg.

Аналитики Deutsche Bank считают, что доходность облигаций, номинированных в лирах, должна вырасти еще на 200–400 б.п., после чего бумаги станут привлекательными «со структурной точки зрения». В Deutsche Bank указали, что инфляционное давление, высокие объемы эмиссии облигаций и ожидаемый рост учетной ставки как минимум еще на 500 б.п. приведут к дальнейшему снижению цен на облигации до конца года.

Deutsche Bank присоединился к JP Morgan и ряду известных инвесторов, которые делают ставку на улучшение ситуации в облигациях, номинированных в лирах. В последние годы этот рынок переживал многомиллиардный отток средств на фоне политической нестабильности и вмешательства государства в денежно-кредитную политику.

Однако в этом году появились предпосылки для восстановления рынка. Так, в июне Центральный банк Турции возглавила бывший топ-менеджер Goldman Sachs Хафизе Гайе Эркан, после чего регулятор отказался от нетрадиционного подхода к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставки не помогает в борьбе с инфляцией. На заседании 22 июня турецкий ЦБ впервые более чем за два года повысил ставку — с 8,5% до 15%. В дальнейшем ставка продолжила расти, в октябре ЦБ в пятый раз подряд повысил ставку — она достигла максимума за последние 20 лет на уровне 35%. Банк Турции заявил, что готов и дальше ужесточать ДКП, чтобы сдержать инфляцию.

В начале ноября турецкий ЦБ повысил свой прогноз по инфляции на конец этого года с 58% до 65%. В 2024 году инфляция, как теперь ожидается, будет на уровне 36%, а не 33%, как говорилось в предыдущем прогнозе. Примерно в мае инфляция в стране поднимется выше 70%, полагает регулятор.

«Высокая инфляция означает, что продолжающееся номинальное снижение обменного курса неизбежно, но мы ожидаем, что в следующем году и в последующие годы этот процесс будет более постепенным», — отметили аналитики Deutsche Bank.