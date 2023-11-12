В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

14 ноября очередная группа граждан была отправлена в город Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 10 семей – 40 человек.

Уже обеспечено постоянное проживание 325 семей, или 1245 человек в городе Лачин.