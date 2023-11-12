Зеленский и Залужный рассказали о сложной ситуации на фронте

Президент Украины назвал семь направлений, где ситуация сложная, включая Авдеевское, Марьинское, Бахмутское, Лиманское, Купянское, Запорожское и Херсонское. Он добавил, что в понедельник заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко. Зеленский не раскрыл деталей отчетов.

Генерал Залужный, со своей стороны, подробно рассказал об обстановке на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном: «Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая».

В то же время, по словам главнокомандующего, ВСУ продолжают наступление на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

В начале ноября Залужный заявил о не достигшем успеха контрнаступлении украинской армии и «тупике» в войне с Россией. Зеленский не согласился с этим и пообещал «показать результат» на поле боя уже в этом году, а также продолжать наступление в 2024-м.

На этом фоне газета The Times написала о разногласиях между Залужным и Зеленским. По словам украинских источников издания, Залужный считает, что наступление пора останавливать и что Украине необходимо сконцентрироваться на удержании текущей линии фронта. Однако Зеленский придерживается другого мнения. При этом украинский президент осознает, что терпение Запада в отношении его позиции по возвращению всех территорий, которые Россия аннексировала с 2014 года, ограничено, отмечали источники The Times.