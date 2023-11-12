Инара Рафикгызы, судебный репортер 09:33

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и главы «Бакинского завода по переработке фундука» Азада Джавадова, обвиняемых в совершении преступления в сговоре с должностными лицами ОАО «Международный банк Азербайджана». Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса были допрошены свидетели, заявившие, что они подписывали в различных филиалах Международного банка документы о получении кредитов на крупные суммы, однако самих денег не брали. Айдын Мехтиев, бывший водитель Джахангира Гаджиева, заявил на допросе в суде, что подписал документы по указанию бывшего главы Международного банка, но денег не видел.

«Джахангир Гаджиев сказал мне пойти и поставить подпись, и я исполнил, - ответил на вопрос судьи Мехтиев. - Насколько я знаю, средства были предусмотрены на строительные работы в Ахмедлы. А в 2017 году меня с работы уволили». Абузар Алиев, рабочий текстильной фабрики, которой руководил бывший депутат Халилов, на допросе в суде заявил, что на его имя был оформлен кредит на 500 000 манатов, о чем он вообще не знал. Через неделю после того как он устроился в Сумгаитский филиал фабрики İntertekstil, у него попросили удостоверение личности и вызвали в Баку для подписания каких-то документов. О том, что это был кредитный договор, Алиев узнал лишь в 2015 году, когда его задержали на границе с Грузией, куда он вывозил на лечение своего ребенка-инвалида. Тогда же его доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, где и сообщили о наличии на его имя кредита в размере 500 тысяч манатов. В суде также было озвучено заявление Джахангира Гаджиева, бывшего главы Международного банка, приговоренного к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы и отбывающего в настоящее время тюремное заключение.