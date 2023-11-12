Джахангир Гаджиев выступил на суде с заявлением: «Кредиты оформлялись на различных людей» наш спецреп
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и главы «Бакинского завода по переработке фундука» Азада Джавадова, обвиняемых в совершении преступления в сговоре с должностными лицами ОАО «Международный банк Азербайджана».
Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса были допрошены свидетели, заявившие, что они подписывали в различных филиалах Международного банка документы о получении кредитов на крупные суммы, однако самих денег не брали.
Айдын Мехтиев, бывший водитель Джахангира Гаджиева, заявил на допросе в суде, что подписал документы по указанию бывшего главы Международного банка, но денег не видел.
«Джахангир Гаджиев сказал мне пойти и поставить подпись, и я исполнил, - ответил на вопрос судьи Мехтиев. - Насколько я знаю, средства были предусмотрены на строительные работы в Ахмедлы. А в 2017 году меня с работы уволили».
Абузар Алиев, рабочий текстильной фабрики, которой руководил бывший депутат Халилов, на допросе в суде заявил, что на его имя был оформлен кредит на 500 000 манатов, о чем он вообще не знал. Через неделю после того как он устроился в Сумгаитский филиал фабрики İntertekstil, у него попросили удостоверение личности и вызвали в Баку для подписания каких-то документов. О том, что это был кредитный договор, Алиев узнал лишь в 2015 году, когда его задержали на границе с Грузией, куда он вывозил на лечение своего ребенка-инвалида. Тогда же его доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, где и сообщили о наличии на его имя кредита в размере 500 тысяч манатов.
В суде также было озвучено заявление Джахангира Гаджиева, бывшего главы Международного банка, приговоренного к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы и отбывающего в настоящее время тюремное заключение.
В своих показаниях Гаджиев не признал себя виновным, но при этом подтвердил, что кредиты на крупные суммы оформлялись на разных людей, и эти средства были направлены на финансирование различных проектов и открытие предприятий.
Халилов и Джавадов обвиняются в хищении 6 миллионов 600 тысяч манатов, оформленных как кредит на чужие имена. В качестве потерпевшей стороны по данному делу признан Международный банк, представитель которого сообщил, что в результате действий обвиняемых Международный банк понес убытки в размере семнадцати, а вовсе не 6,6 миллиона манатов.
Судья проинформировал стороны процесса, что Джахангир Гаджиев, давший свидетельские показания по данному уголовному делу, страдает от сердечно-сосудистого заболевания и повышенного артериального давления.
Судебное заседание продолжится 4 декабря.
Согласно обвинению, Халилов и Джавадов направляли своих работников в различные филиалы банка по указанию Джахангира Гаджиева. На их имена оформлялись кредиты, однако деньги им не выдавались. Таким образом, были присвоены оформленные в качестве кредитов 6 миллионов 642 тысячи манатов.
Как выяснилось в ходе процесса, в отношении Халилова и Джавадова, состоявших в дружеских отношениях с Джахангиром Гаджиевым, уже выдвигались судебные иски по аналогичным обвинениям. В частности, в отношении Дуньямина Халилова остаются в силе два приговора суда.