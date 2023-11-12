Украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики института со ссылкой на российских блогеров пишут, что ВСУ пока сохраняют позиции в Крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

В то же время, по словам одного из «военкоров», россиянам удалось вытеснить украинских военных с неустановленных позиций вблизи Крынков. Силы обороны Украины провели неудачные наступательные маневры вблизи села.

Отмечается, что россияне используют огневую мощь, чтобы помешать переброске личного состава и материальных средств украинцев на левый берег.