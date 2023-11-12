Министры обороны Азербайджана и Италии обсуждают военное сотрудничество фото
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в международной выставке Dubai Airshow 2023, встретился с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.