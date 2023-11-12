Полиция проверяет Маркова

Полиция проверит прокремлевского политолога Сергея Маркова – на него пожаловались за «дискредитацию армии».

По данным российских СМИ, заявление в полицию написал житель Златоуста Челябинской области, который считает, что на канале Маркова есть материалы, дискредитирующие армию России.

Политолог выступает с провластных позиций, но часть пользователей считает, что в своих публикациях он иронично высказывается о ситуации в России.