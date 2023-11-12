Вы также сможете приобрести товар своей мечты, разделив скидочную цену не на 3, а на 6 месяцев . Более того, обладатели такситных карт смогут воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев .

Вниманию любителей шопинга: в магазинах Kontakt начинается долгожданная акция «Большая пятница» с самыми большими скидками года. С 16 по 26 ноября у вас будет возможность приобрести все виды товаров, предлагаемых в магазинах сети, со скидками до целых 70% . Самые большие скидки года будут действовать и в интернет-магазине kontakt.az .

А теперь, перед началом акции, познакомимся с некоторыми из самых больших скидок года:

Смартфон с памятью 8/128 ГБ за 299 манатов: Речь идет о широко обсуждаемом в последнее время смартфоне A58 бренда Oppo. Модель, цена которой снизилась с 550 до 299 манатов, имеет экран 6.72", 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутренней памяти, емкость аккумулятора 5000 мАч и основную камеру 50+8 МП. Напоминаем, что сеть является эксклюзивным партнером бренда Oppo в нашей стране.

Smart телевизор с 500-манатной скидкой: Телевизор Toshiba с диагональю экрана 43" (109 см) – одна из полюбившихся покупателям моделей с доступной ценой. Вы сможете купить этот телевизор со смарт-функциями с самой большой скидкой года всего за 399 манатов.

Bluetooth-наушники за 19 манатов: Только в дни акции вы сможете приобрести Bluetooth-наушники Blackview, работающие без подзарядки до 36 часов, со скидкой в целых 60%. Магазины Kontakt предлагают модели белого и черного цвета.

Стиральная машина за 299 манатов: Настало время сменить стиральную машину. Так, стиральная машина Hoffmann вместимостью 6 кг сэкономит ваш бюджет благодаря не только своей цене, но и классу энергоэффективности А+++. Вы можете приобрести эту стиральную машину со 240-манатной скидкой всего за 299 манатов и воспользоваться бесплатными услугами доставки и установки.

Комплект постельного белья с 70% скидкой: в дни акции вы сможете купить двуспальный комплект постельного белья Adel из 100% хлопка со скидкой в целых 70% всего за 29 манатов. В комплект входят две наволочки, 1 пододеяльник и 1 простыня.

Товары со скидкой могут быстро закончиться. Поэтому мы рекомендуем вам составить список желаемых товаров до начала акции, чтобы воспользоваться самыми большими скидками года.

Ознакомиться с адресами магазинов можно здесь, а для получения дополнительной информации обратиться в Колл-центр по номеру *6060.