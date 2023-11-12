Беспилотник атаковал химический завод в России
В ночь на 14 ноября беспилотник атаковал стратегический объект России – химический завод в Брянской области. Об этом утром сообщили российские СМИ.
По их данным, удар пришелся по строящемуся цеху Брянского химического завода имени 50-летия СССР, который находится в районе поселка Сельцо.
«Был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом. Крыша цеха пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб», – пишет Baza.