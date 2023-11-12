Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана

Вице-премьер Азербайджана - сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Шахин Мустафаев принял посла Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Аббаса Мусави. Об этом сообщили в посольстве Ирана.

Согласно сообщению, на встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, которые обсуждались во время встречи 9 ноября в Ташкенте президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Ибрагимом Раиси.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе совместные энергетические и транспортные проекты.