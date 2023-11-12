Чеченцы пытались обокрасть «Азовсталь» и попали под огонь

Поздним вечером 13 ноября четверо уроженцев Чечни и Ингушетии проникли на территорию завода «Азовсталь» в оккупированном украинском Мариуполе Донецкой области, вероятно, с целью вынести металлолом.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, чеченцы сдались, все, кроме одного, который достал из кармана нож и попытался напасть. Один из полицейских выстрелил ему в голову.

Раненого мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали кому.