Чеченцы пытались обокрасть «Азовсталь» и попали под огонь
Поздним вечером 13 ноября четверо уроженцев Чечни и Ингушетии проникли на территорию завода «Азовсталь» в оккупированном украинском Мариуполе Донецкой области, вероятно, с целью вынести металлолом.
Когда на место происшествия прибыли полицейские, чеченцы сдались, все, кроме одного, который достал из кармана нож и попытался напасть. Один из полицейских выстрелил ему в голову.
Раненого мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали кому.
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