Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 10:46

Несмотря на то что война в Украине все еще в разгаре и конец ее пока не виден, постепенно начали просматриваться контуры будущего мира. Как бы то ни было, но главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил то, что было ясно как минимум в последние несколько месяцев: на финише кровопролитного украино-российского вооруженного противостояния однозначного победителя не будет. С другой стороны, в любой войне такие понятия, как «победа» или «поражение», не являются абсолютными категориями. Все зависит от изначально поставленной цели. И если вы, к примеру, вторглись в другую страну, чтобы захватить ее, сменив национальную идентичность 45-миллионного народа, а в итоге теряете несколько сот тысяч убитыми и получаете лишь 20 процентов ее территории, то эту войну вы проиграли.

И с этой точки зрения Украина, несомненно, победила, поскольку сумела сохранить свое государство, свою национальную идентичность, свою независимость и контроль над 80 процентами своей территории. Однако для полной победы Киеву нужно было вернуть все оккупированные территории и сменить режим в Москве. Но этого, очевидно, уже не будет. Россия смогла преодолеть критический рубеж осени 2022 года и выйти в полосу стабильности. Да, она надолго, если не навсегда утратила свой наступательный потенциал, но зато удерживать завоеванные территории может практически до бесконечности. Залужный прав: война на истощение полностью устраивает Россию, у которой все в порядке с экономикой, на территории которой не рвутся бомбы, не рушатся города и системно не уничтожаются промышленные предприятия. Таким образом, очевидно, что через год или полтора после того как война будет прекращена, возможно, даже без мирного договора, Россия фактически выйдет из нее ослабленной, но при этом вполне дееспособной и без критических потерь.

Откровенно говоря, я изначально не верил в разрушение Российской Федерации даже в случае ее разгромного поражения в войне с Украиной. Дело в том, что среднестатистический россиянин абсолютно антипатичен к этой войне, ему, грубо выражаясь, плевать как на Донецк с Луганском, так и по большому счету на Крым. Даже если бы все закончилось потерей этих земель, но при этом была завершена активная фаза войны, большинство россиян это бы вполне устроило – плевать на Донбасс, главное, что кошмар с гробами, наконец-то, закончился. В общем, если резюмировать, то Россия выйдет из украинской бойни по-прежнему крупным региональным игроком, правда, куда более агрессивным, опытным и опасным, ощутившим вкус крови и пересекшим все красные черты. То есть, если чисто теоретически допустить, что Россия вознамерится покорить какую-нибудь из соседних стран, то ни одна тормозная система кремлевской машины, скорее всего, не сработает. И это делает путинскую Москву вдвойне опасной. Конечно, в сложившейся ситуации возрастают риски для всех приграничных с Россией стран, включая столь ненавистные ей Польшу и государства Балтии. Но прежде чем броситься на штурм натовских Варшавы, Риги, Таллина или Вильнюса, Кремль окинет прищуренным хозяйским взглядом так называемый «ближний круг» постсоветских государств, каждое из которых может стать жертвой.

И что же она там увидит? По идее, первым кандидатом на показательную порку Кремля является Молдова – страна с менее чем трехмиллионным населением, у которой почти нет армии, зато есть сепаратистское Приднестровье и откровенно пророссийские настроения у части тамошнего электората. Правда, есть и существенные минусы: у России не общей границы с Молдовой - между ними пролегла территория враждебной Украины. Следовательно, чтобы добраться до «оборзевшего» Кишинева, нужно вначале взять Николаев и Одессу, что не представляется возможным. Кроме того, у Молдовы в ЕС есть ревностный опекун – родственная Румыния, которая, вероятно, не бросит соплеменников на произвол судьбы. Так что, несмотря на внешнюю уязвимость Молдовы, брать Кишинев русские не станут – слишком хлопотно. Зато с Казахстаном, который в Москве называют не иначе, как «заклятый друг», у России есть общая граница. Причем протяженностью более чем 7,5 тысячи километров! К дружбе и стратегическому партнерству с этим богатым и сильным государством Центральной Азии стремятся все ведущие региональные игроки – Россия, Запад, а в последнее время – и Китай. Отношения Астаны и Москвы носят довольно странный и даже противоречивый характер. С одной стороны, Путин постоянно встречается с Токаевым, а сам Казахстан, несмотря на не всегда дружеские заявления его лидера, остается крупным партнером РФ по параллельному импорту, в том числе запрещенных товаров. При этом Казахстан активно сотрудничает с Западом и увеличивает объем грузопотока по Срединному коридору Азербайджан-Грузия-Турция, который во всем мире воспринимается как альтернатива российским маршрутам.

Казахстан часто попадает под огонь оголтелой критики российских пропагандистов, окончательно распоясавшихся за полтора года войны в Украине. И хотя официальные российские представители от лексикона соловьевых и им подобных демонстративно морщатся, затыкать им рот они тоже не спешат. То есть антиказахская риторика как минимум не вызывает у власти активного возражения, и это повод для беспокойства Астаны. Но не более того! Ибо Россия вряд ли решится разыграть с Казахстаном украинский сценарий – слишком большая страна, слишком важный международный партнер, слишком много китайских интересов, да и самого Китая, который для защиты своих интересов протокольной озабоченностью не ограничится. Примерно та же история и с другими постсоветскими странами Центральной Азии, на которых концентрируются стратегические интересы таких серьезных игроков, как тот же Китай, Иран, Турция, Пакистан и Индия. Словом, как ни крути, а единственным местом на административно-политической карте бывшего СССР, где Россия может проверить боевой опыт, полученный в войне с Украиной и заодно восстановить разрушенную репутацию «второй армии мира», остается наш с вами многострадальный Южный Кавказ. Прежде всего, следует отметить, что в наибольшей безопасности находится Азербайджан, в значительной степени защищенный от внешней агрессии союзническими отношениями с Турцией, а также своей сбалансированной политикой. Как известно, Азербайджан активно продает в Европу свои нефть и газ, а также участвует в масштабных инфраструктурных проектах, которые могут считаться альтернативой российским транспортным коридорам. В то же время Азербайджан не стремится в НАТО или ЕС, но при этом держится на приличном расстоянии от пророссийских интеграционных проектов типа ОДКБ и Таможенного союза.

Короче, Азербайджан слишком богат, влиятелен, вооружен и вдобавок прикрыт мощными стратегическими союзниками, чтобы даже теоретически считаться объектом вооруженного вторжения Российской Федерации. Какое-то время многим казалось, что после завершения мучительной украинской эпопеи главный удар России будет нанесен по Армении. Тем не менее на данном этапе антироссийской в Ереване остается только риторика. Во всем остальном нет никаких признаков того, что Ереван закроет глаза на вполне вероятный коллапс своей экономики, который последует после разрыва стратегического союза с Москвой, и реально рокируется в сторону Запада. В самом деле, Армения по-прежнему член СНГ – ОДКБ – ЕвразЭС, ее территорию все еще контролируют российские военные, а рубежи охраняют погранвойска РФ. Помимо этого, Армения остается коридором для параллельного импорта, чисто символически соблюдает западные санкции, а в ее экономике доминирующими остаются российский рынок, денежные переводы из России и российские инвестиции. Единственное, что Ереван может противопоставить влиянию Москвы, так это свою гневную, по-армянски цветистую риторику.

Плохо, конечно, и неуважительно. Вот только войны из-за риторики не начинают. В противном случае Турция воевала бы с Израилем как минимум последние пятнадцать лет. Словом, главным кандидатом на избиение остается, увы, моя многострадальная Грузия! Надо сказать, что условия для публичной порки, которую Россия может устроить Грузии, идеальные – незначительное население, маленькая территория, у которой в случае войны нет безопасного тыла, отсутствие сухопутных границ с Европой, наличие сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии, которые в случае чего всегда можно будет использовать для провокации, после которой последует «спецоперация по защите граждан России». Ну и в качестве «вишенок на торт» – две крупные российские военные базы. Одна в 40 километрах от Тбилиси, вторая прямо через реку, в Абхазии. Вы спросите, а зачем это нужно России? Ведь вроде с ней же все на мази, отношения хорошие, а высокопоставленные чиновники в Москве не устают на все лады хвалить Тбилиси…