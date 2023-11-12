Кахраманмараш отстраивается при помощи Азербайджана

Восстановительные работы в разрушенном землетрясением турецком городе Кахраманмараш были ускорены при финансовой помощи Азербайджана. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, начались работы на бульваре «Азербайджан» и вокруг него.

На выделенные средства в центре города будут построены жилые дома, начальные школы, детские сады, дома культуры, парки и сады. Десятки граждан, пострадавших в результате землетрясения в Кахраманмараше, поблагодарили президента Азербайджана.