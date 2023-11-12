Организатор убийства Анны Политковской вышел из тюрьмы и отправился убивать украинцев

Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства российской журналистки Анны Политковской, досрочно освободился из колонии. В 2014 году он получил 20 лет колонии. Официально должен был выйти в 2034 году, но еще в 2022 году Хаджикурбанов отправился воевать в Украину, сообщает Telegram-канал «База».

Согласно информации, Сергей Хаджикурбанов оказался в Украине в конце 2022 года. Здесь он занял должность командира отделения разведки. Инсайдер сообщает, что он активно участвовал в выполнении специфических задач разведчиков, часто оперируя в тылу противника. С течением времени Хаджикурбанов продвинулся до звания командира батальона, что, по словам другого источника, является впечатляющим достижением в условиях строгого режима.

После полугода Хаджикурбанов продлил контракт с Министерством обороны РФ. Детали срока и новой должности неизвестны.

Сергей Хаджикурбанов, бывший оперативник РУБОП, был арестован в 2007 году по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В 2009 году суд признал его невиновным, однако позже он был задержан по делу о вымогательстве и вновь обвинен в участии в организации убийства Политковской. Хаджикурбанов утверждал, что обвинения основаны лишь на показаниях Сергея Павлюченкова (еще один организатор убийства журналистки).