Снесен забор, построенный во время праздников на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку с целью ограждения зеленого участка для незаконного строительства.

Как сообщалось ранее, участок был незаконно огражден якобы для строительства парка, однако местные жители заподозрили, что тут построят ресторан либо другой коммерческий объект.

Сотрудники Госкомитет по градостроительству и архитектуре подтвердили факт ограждения территории и обратились в соответствующие структуры для прекращения строительных работ и сноса забора.