Во время визита в Турцию делегации во главе с министром культуры Адилем Керимли 13 ноября в Анкаре было подписано «Соглашение о сотрудничестве в области культуры между правительством Азербайджана и правительством Турции». Документ подписали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В документе содержатся положения, касающиеся содействия пропаганде в различных сферах культуры между двумя странами, проведения взаимных дней культуры, различных культурных мероприятий, участия в фестивалях литературы, изобразительного и прикладного искусства, музыки, кино, конкурсов и конференций. Также отражены такие вопросы, как нематериальное культурное наследие, а также расширение сотрудничества между музеями и библиотеками двух стран.

После церемонии подписания министры выступили перед представителями СМИ.

Выразив благодарность за оказанное высокое гостеприимство, Адиль Керимли высоко оценил значение соглашения. Было отмечено, что документ предполагает развитие культурного сотрудничества между двумя странами, расширение правовой базы в этой сфере.

В своем выступлении министр подчеркнул, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 октября 2023 года в целях более широкой пропаганды азербайджанской культуры, истории и языка в Турции при посольстве Азербайджана в Анкаре создан Азербайджанский культурный центр, который будет способствовать сотрудничеству двух стран в области культуры.

Мехмет Нури Эрсой также отметил важность соглашения о сотрудничестве в области культуры. Было отмечено, что документ откроет новую страницу в культурных связях двух стран, которые развиваются на прочной основе.