Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:27

Законодательными актами от 12 июля 2023 года президент Ильхам Алиев заложил основу для создания в Азербайджане института опекунской семьи. Напомним в этой связи, что указом главы государства от 15 февраля 2022 года все полномочия по реализации государственной политики, регулированию и госконтролю в сфере опекунской семьи возложены на Министерство труда и социальной защиты населения. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда, формат заботы «Опекунская семья» является одной из наиболее распространенных в мире моделей заботы о детях. Она предусматривает как краткосрочное, так и долгосрочное развитие в семейной атмосфере детей, потерявших родителей или лишенных их опеки, а также препятствует их передаче в учреждения на платной основе.

Суть модели «Опекунская семья» в том и заключается, чтобы не допускать ситуации, при которой лишенные родительской опеки дети попадают в такого рода учреждения. Чтобы внедрить в стране модель опекунской семьи, Министерство труда изучило мировую практику, в том числе опыт Турции. Так, в рамках соглашения, подписанного Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством семьи и социальных услуг Турции, в братской стране проводились системные тренинги по модели заботы «Опекунская семья», благодаря которым работники подчиненного министерству Агентства социальных услуг получили необходимые знания и навыки. - Как же создается опекунская семья? - В соответствии с законодательными актами она создается на основе договора о передаче ребенка в опекунскую семью, заключенного между Министерством труда и социальной защиты населения и желающим стать родителем-опекуном лицом или лицами. Создание опекунской семьи осуществляется в три этапа: взятие на учет желающего стать родителем-опекуном, определение того, насколько соответствует передача в опекунскую семью интересам самого ребенка и, наконец, заключение договора между министерством и лицом (лицами), желающим стать родителем-опекуном. Желающие получить этот статус вначале обращаются в нотариат, где заполняют соответствующее заявление. Как и в случае с усыновлением, прием обращений по модели опекунской семьи и управление услугами будет осуществляться через подсистему «Лишенные родительской опеки дети и усыновление», встроенную в Централизованную систему электронной информации Министерства труда и социальной защиты населения. В связи с этим проводится постоянная работа по усовершенствованию подсистемы и повышению ее возможностей.

Единый учет семей (лиц), желающих стать опекунской семьей (родителем-опекуном), а также детей, переданных в опекунские семьи, будет проводиться посредством е-системы. Также важно отметить, что, в отличие от усыновления, в модели заботы «Опекунская семья» ребенок передается семье лишь на определенное время. То есть между ребенком и родителями-опекунами не создаются родственные отношения, и ребенок, соответственно, не может считаться наследником семьи. Согласно соответствующему законодательству, родителем-опекуном может стать любой совершеннолетний гражданин/гражданка Азербайджана, как женатые, так и холостые, имеющие как минимум среднее образование, без указанных в законодательстве болезней и при отсутствии судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем, за исключением передачи детей в опекунскую семью родственников, среднемесячный доход на каждого члена семьи (за исключением ребенка, передаваемого в опекунскую семью) не должен быть ниже установленной в стране минимальной суммы, а площадь проживания на каждого – не ниже нормы жилплощади, установленной законом. Минимальный возрастной ценз для одного из состоящих в браке лиц (муж или жена), которые желают стать родителями-опекунами, составляет 25 лет, а для не состоящих в браке – 30 лет. Причем разница в возрасте между желающим стать родителем-опекуном и ребенком, который передается в опекунство, должна составлять не меньше восемнадцати лет. Попечители (опекуны), а также биологические и приемные родители, которые обеспечивают опекой пребывающих под опекой детей заботой и семейной атмосферой, не могут быть родителями-опекунами.

Что же касается сферы охвата услуг опекунской семьи, то они распространяются на детей, потерявших родителей, лишенных родительской опеки или устроенных родителями в учреждения. С целью лучшего оказания услуг детям в одну семью не может быть передано более трех детей (исключение составляет передача в опекунство братьев и сестер). При передаче детей в опекунскую семью учитывается также разница в возрасте детей. Так, не допускается передача в одну семью мальчика и девочки одного возраста. Дети до 7 лет передаются в опекунскую семью с учетом их мнения, а с 10 лет – только с их согласия. Определение соответствия передачи в опекунскую семью интересам ребенка осуществляется в несколько этапов. Оно устанавливается на основе собеседования с желающим стать родителем-опекуном, определения его материально-бытовых условий, а также привлечения к соответствующим тренингам, в ходе которых устанавливается выбор ребенка, подходящего лицу (лицам) тех, кто желает стать опекуном-родителем, и соответствующего ребенку родителя-опекуна. Государством предусмотрен также механизм социальной поддержки для опекунских семей. С этой целью законодательством установлен новый вид пособия. Опекунские семьи будут получать ежемесячные пособия за воспитание каждого ребенка, в том числе за ребенка с установленной инвалидностью вплоть до 18 лет. 0 - 6 лет - 355 манатов; 7 -13 лет – 375 манатов; 14 -18 лет – 395 манатов; Для детей с установленной инвалидностью: 0 - 6 лет - 395 манатов; 7 - 13 лет - 415 манатов; 14 – 18 лет – 435 манатов.

Кроме того, для приобретения сезонной одежды для этих детей будут выдавать единовременное пособие в размере 200 манатов. Законодательством также определены права и обязанности опекунских семей. Родители-опекуны имеют право получать полную информацию о ребенке за исключением случаев, противоречащих его интересам, определять по рекомендации Министерства и с учетом мнения ребенка методы его воспитания, выбирать с согласия Министерства учебное учреждение для получения им общего среднего образования и т.д. В соответствии с законом родители-опекуны обязаны регулярно участвовать в тренингах, организуемых министерством, следить за здоровьем ребенка, обучать его, контролировать его физическое, умственное, духовно-нравственное развитие, обеспечивать уход и присмотр за ним в семейной среде, создавать условия для проведения мониторинга ответственными социальными работниками Министерства, а также с согласия Министерства создавать условия для общения ребенка с его семьей и родственниками, сотрудничать для успешной реализации индивидуальных планов развития, подготовленных для ребенка, получать официальное согласие Министерства при необходимости выезда с ребенком за границу. Приемные родители обязаны использовать пособие на приобретение сезонной одежды для детей, находящихся под их опекой, и представлять в министерство подтверждающие документы, а также возвращать сумму пособия, если она не была использована по назначению.