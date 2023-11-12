Министерство труда о модели опекунской семьи в Азербайджане наш комментарий
Законодательными актами от 12 июля 2023 года президент Ильхам Алиев заложил основу для создания в Азербайджане института опекунской семьи. Напомним в этой связи, что указом главы государства от 15 февраля 2022 года все полномочия по реализации государственной политики, регулированию и госконтролю в сфере опекунской семьи возложены на Министерство труда и социальной защиты населения.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда, формат заботы «Опекунская семья» является одной из наиболее распространенных в мире моделей заботы о детях. Она предусматривает как краткосрочное, так и долгосрочное развитие в семейной атмосфере детей, потерявших родителей или лишенных их опеки, а также препятствует их передаче в учреждения на платной основе.
Суть модели «Опекунская семья» в том и заключается, чтобы не допускать ситуации, при которой лишенные родительской опеки дети попадают в такого рода учреждения. Чтобы внедрить в стране модель опекунской семьи, Министерство труда изучило мировую практику, в том числе опыт Турции.
Так, в рамках соглашения, подписанного Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством семьи и социальных услуг Турции, в братской стране проводились системные тренинги по модели заботы «Опекунская семья», благодаря которым работники подчиненного министерству Агентства социальных услуг получили необходимые знания и навыки.
- Как же создается опекунская семья?
- В соответствии с законодательными актами она создается на основе договора о передаче ребенка в опекунскую семью, заключенного между Министерством труда и социальной защиты населения и желающим стать родителем-опекуном лицом или лицами. Создание опекунской семьи осуществляется в три этапа: взятие на учет желающего стать родителем-опекуном, определение того, насколько соответствует передача в опекунскую семью интересам самого ребенка и, наконец, заключение договора между министерством и лицом (лицами), желающим стать родителем-опекуном.
Желающие получить этот статус вначале обращаются в нотариат, где заполняют соответствующее заявление. Как и в случае с усыновлением, прием обращений по модели опекунской семьи и управление услугами будет осуществляться через подсистему «Лишенные родительской опеки дети и усыновление», встроенную в Централизованную систему электронной информации Министерства труда и социальной защиты населения. В связи с этим проводится постоянная работа по усовершенствованию подсистемы и повышению ее возможностей.
Единый учет семей (лиц), желающих стать опекунской семьей (родителем-опекуном), а также детей, переданных в опекунские семьи, будет проводиться посредством е-системы.
Также важно отметить, что, в отличие от усыновления, в модели заботы «Опекунская семья» ребенок передается семье лишь на определенное время. То есть между ребенком и родителями-опекунами не создаются родственные отношения, и ребенок, соответственно, не может считаться наследником семьи.
Согласно соответствующему законодательству, родителем-опекуном может стать любой совершеннолетний гражданин/гражданка Азербайджана, как женатые, так и холостые, имеющие как минимум среднее образование, без указанных в законодательстве болезней и при отсутствии судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем, за исключением передачи детей в опекунскую семью родственников, среднемесячный доход на каждого члена семьи (за исключением ребенка, передаваемого в опекунскую семью) не должен быть ниже установленной в стране минимальной суммы, а площадь проживания на каждого – не ниже нормы жилплощади, установленной законом.
Минимальный возрастной ценз для одного из состоящих в браке лиц (муж или жена), которые желают стать родителями-опекунами, составляет 25 лет, а для не состоящих в браке – 30 лет. Причем разница в возрасте между желающим стать родителем-опекуном и ребенком, который передается в опекунство, должна составлять не меньше восемнадцати лет. Попечители (опекуны), а также биологические и приемные родители, которые обеспечивают опекой пребывающих под опекой детей заботой и семейной атмосферой, не могут быть родителями-опекунами.
Что же касается сферы охвата услуг опекунской семьи, то они распространяются на детей, потерявших родителей, лишенных родительской опеки или устроенных родителями в учреждения. С целью лучшего оказания услуг детям в одну семью не может быть передано более трех детей (исключение составляет передача в опекунство братьев и сестер). При передаче детей в опекунскую семью учитывается также разница в возрасте детей. Так, не допускается передача в одну семью мальчика и девочки одного возраста. Дети до 7 лет передаются в опекунскую семью с учетом их мнения, а с 10 лет – только с их согласия.
Определение соответствия передачи в опекунскую семью интересам ребенка осуществляется в несколько этапов. Оно устанавливается на основе собеседования с желающим стать родителем-опекуном, определения его материально-бытовых условий, а также привлечения к соответствующим тренингам, в ходе которых устанавливается выбор ребенка, подходящего лицу (лицам) тех, кто желает стать опекуном-родителем, и соответствующего ребенку родителя-опекуна.
Государством предусмотрен также механизм социальной поддержки для опекунских семей. С этой целью законодательством установлен новый вид пособия. Опекунские семьи будут получать ежемесячные пособия за воспитание каждого ребенка, в том числе за ребенка с установленной инвалидностью вплоть до 18 лет.
0 - 6 лет - 355 манатов;
7 -13 лет – 375 манатов;
14 -18 лет – 395 манатов;
Для детей с установленной инвалидностью:
0 - 6 лет - 395 манатов;
7 - 13 лет - 415 манатов;
14 – 18 лет – 435 манатов.
Кроме того, для приобретения сезонной одежды для этих детей будут выдавать единовременное пособие в размере 200 манатов.
Законодательством также определены права и обязанности опекунских семей. Родители-опекуны имеют право получать полную информацию о ребенке за исключением случаев, противоречащих его интересам, определять по рекомендации Министерства и с учетом мнения ребенка методы его воспитания, выбирать с согласия Министерства учебное учреждение для получения им общего среднего образования и т.д.
В соответствии с законом родители-опекуны обязаны регулярно участвовать в тренингах, организуемых министерством, следить за здоровьем ребенка, обучать его, контролировать его физическое, умственное, духовно-нравственное развитие, обеспечивать уход и присмотр за ним в семейной среде, создавать условия для проведения мониторинга ответственными социальными работниками Министерства, а также с согласия Министерства создавать условия для общения ребенка с его семьей и родственниками, сотрудничать для успешной реализации индивидуальных планов развития, подготовленных для ребенка, получать официальное согласие Министерства при необходимости выезда с ребенком за границу.
Приемные родители обязаны использовать пособие на приобретение сезонной одежды для детей, находящихся под их опекой, и представлять в министерство подтверждающие документы, а также возвращать сумму пособия, если она не была использована по назначению.
- В каких случаях аннулируется договор о передаче ребенка в опекунскую семью?
- При существенном изменении обязательств родителей-опекунов по разным причинам (болезнь, изменение семейного положения и условий жизни лица (лиц), желающего быть родителем-опекуном и т.п.), при обращении по поводу расторжения договора, по истечении срока договора, в случае смерти ребенка, переданного родителям-опекунам или опекунской семье, при наличии других оснований для одностороннего расторжения соглашения.
Следует отметить, что законодательными актами, подписанными президентом Ильхамом Алиевым, усовершенствован действующий механизм помещения детей, лишенных родительской опеки, в учреждения для детей, потерявших родителей и детей, лишенных родительской опеки, а также выхода из этих учреждений.
Так, в новых законодательных актах при поступлении информации о ребенке, лишенном родительской опеки, чтобы установить сведения об условиях проживания ребенка и его семьи и определить причины, по которым они были лишены родительской опеки, приводятся вопросы проведения первичной и принципиальной оценки, оформления планов развития семьи, оказания мер социальной поддержки, ориентированной на семью и т.д.
При усыновлении ребенка опекунами (попечителями), воспитывавшими его в течение не менее трех месяцев, а также родителями-опекунами, на них не распространяются этапы усыновления, встречи в учреждении и испытательный срок.
Желающие получить дополнительную информацию могут обратиться в колл-центр 142 Министерства труда и социальной защиты населения.